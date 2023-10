Diplomatischer Nagelsmann-Balanceakt - Hummels denkt an 2018

Doch wird Nagelsmann sein bestes Team aufbieten? Der DFB-Chefcoach steht vor dem ersten diplomatischen Balanceakt seiner noch frischen Amtszeit: Wie viele BVB-Spieler werden im Lincoln Financial Field in Philadelphia zu nachtschlafender deutscher Zeit am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) dabei sein und wer wäre vor dem nahenden Bundesliga-Wochenende vielleicht auch von anderen Clubs doch besser? Und zwar unabhängig von dem Privatflieger, den die Borussia zur schnelleren Heimkehr ihrer vier Profis plus US-Boy Giovanni Reyna für eine angeblich sechsstellige Summe extra nach Amerika schickt.