Dritter Test-Flop stürzt Flick und DFB in Not

Von defensiver Stabilität war aber wieder nichts zu sehen, vielmehr agierte das deutsche Team nach den Negativerlebnissen stark verunsichert und geradezu ängstlich gegen die quirligen Kolumbianer. Bloß nicht wieder in Rückstand geraten, lautete das Motto. Das wirkte sich auch auf das Offensivspiel aus, das langsam und schwerfällig wirkte. Es fehlte an Leidenschaft, an Tempo, an Ideen. Der EM-Gastgeber schaffte es kaum, Präsenz im gegnerischen Strafraum zu erzeugen. Entsprechend unzufrieden versuchte Flick, aus der Coaching-Zone Einfluss zu nehmen.