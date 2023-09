Effenberg kritisiert Flick für Nichtnominierung von Goretzka

Allerdings betonte Effenberg auch, wie schwierig die Zusammenstellung des Kaders sei. „Die Auswahl ist begrenzt. Das ist einfach die Realität“, schrieb Effenberg. Flick habe „kein Überangebot an Spielern, aus dem er schöpfen kann“. Auch deshalb „sollten wir die Erwartungen etwas herunterschrauben, auch wenn in ein paar Monaten die EM im eigenen Land ist“, so Effenberg.