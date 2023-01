Entgegen der Lebensplanung: Rudi Völler zurück zum DFB?

Und jetzt quasi als Rentner nochmal mitten hinein in den Krisenverband DFB? An die Seite von Bundestrainer Hansi Flick? Grundsätzlich gilt Völler als jemand, der gerne aushilft: Nur zwei Monate nach seinem Aus als DFB-Teamchef gab er damals dem Werben seines Ex-Clubs AS Rom nach. Eine Entscheidung, die er später bereute: „2004 hätte ich auf meine Frau hören sollen, die mir abgeraten hat, Trainer bei AS Rom zu werden.“