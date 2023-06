Erklärungsnot statt Euphorie: U21-Super-Gau verschärft Krise

Seit Jahren warnen Experten und Verantwortliche, dass sich in der deutschen Talente-Ausbildung etwas ändern müsse. Mit dem Projekt Zukunft versucht der DFB seit 2018, Reformen umzusetzen. Doch dies gestaltet sich auch wegen der viele Interessen mühsam. Es sei im Gesamtsystem in Deutschland schwierig, Veränderungen „manchmal in die Köpfe der Menschen zu bekommen“, kritisierte Chatzialexiou. Während die Erfolge der U21 in den vergangenen Jahren die Probleme verdeckten, schlagen sie nun mit voller Wucht durch. Der EM-Titel für die U17 in diesem Sommer wirkt da wie ein einzelner Ausreißer nach oben, ist aber gleichzeitig bei aller Tristesse auch ein Mutmacher.