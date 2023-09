Ex-Bundestrainer Vogts: Neuer Trainer „wird nicht reichen“

„Es musste dringend etwas passieren, so ging es nicht weiter. Aber viele Dinge laufen beim DFB in die falsche Richtung. Ein neuer Bundestrainer allein wird da nicht reichen“, sagte der 76-Jährige der „Rheinischen Post“. Der DFB hatte Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag nach dem 1:4 gegen Japan von dessen Aufgaben entbunden. Die Nachfolger-Suche läuft.