Fans harren beim DFB-Training auch im Gewitter aus

Angreifer Werner stand vor den rund 600 Trainingsgästen wegen einer schmerzhaften Blessur am Sprunggelenk nicht auf dem Platz. Er wird nach derzeitigem Stand auch am kommenden Montag in Bremen fehlen. Werner schrieb am Spielfeldrand aber Autogramme. RB-Kollege Henrichs absolvierte wegen einer Muskelverhärtung auf einem Nebenplatz eine Laufeinheit.