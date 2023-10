Feuriger Abend in Athen: Oranje unter Druck

Athen (dpa) - . Die bislang letzte Europameisterschaft in Deutschland ist in den Niederlanden so etwas wie Kulturgut. Angeführt von Marco van Basten und Ruud Gullit stürmte die Elftal 1988 zum EM-Titel, ein prestigeträchtiger Halbfinalerfolg gegen den Erzrivalen aus dem östlichen Nachbarland inklusive. Die Namen der Fußball-Helden von damals kann noch heute fast jedes Kind in den Niederlanden im Schlaf aufzählen.