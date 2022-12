Flick auf Bewährung: Heim-EM als „Projekt“ nach dem WM-Flop

Im Tor könnte dafür eine Ära enden: Manuel Neuer (36) steht nach seinem Skiunfall mit dem Bruch von Schien- und Wadenbein vor einer ungewissen Zukunft. Kommt er nochmal zurück? Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp könnten in den kommenden Länderspielen „zeigen, was sie können“, kündigte Flick an. Er sieht „enorme Qualität auf der Torhüterposition“.