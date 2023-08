Flick nominiert Testspiel-Kader nach zweitem Liga-Spieltag

Die Bekanntgabe des Aufgebotes für die Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und drei Tage darauf in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich erfolgt am Donnerstag kommender Woche, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einem veröffentlichten Ablaufplan des Lehrgangs mitteilte.