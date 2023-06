Flick schaut bei U21-EM „genau hin“

„Es ist natürlich der ein oder andere interessante Spieler noch dabei, auch für uns. Und deswegen gucken wir da genau hin“, sagte Flick in Frankfurt/Main. „Wir müssen auch gucken, haben wir Optionen, gibt es Optionen an Jüngeren, was geben sie uns, was geben sie uns an anderen Dingen, die wir so in der Form nicht haben?“