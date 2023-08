Flick vor Kadernominierung: „Siegermentalität erarbeiten“

Denn Flick weiß: Der erste Länderspiel-Kader, den er an diesem Donnerstag nominiert, muss passen. Für den sportlich und finanziell angeschlagenen DFB und seinen Chefcoach gibt es in den Testpartien gegen den unberechenbaren WM-Schreck Japan am Samstag kommender Woche in Wolfsburg und drei Tage später in Dortmund gegen den hochkarätig bestückten WM-Zweiten Frankreich mit Superstürmer Kylian Mbappé nur zwei Szenarien: Es gelingt zum Start in die EM-Saison der ersehnte Befreiungsschlag und damit ein Stimmungsumschwung - oder der Handlungsdruck verschärft sich neun Monate vor dem Heimturnier 2024 massiv.