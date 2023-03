Flicks Erkenntnisse nach Lektion - Kimmich setzt auf „Zeit“

In einer eilig einberufenen Teamsitzung hatte der 58-Jährige zuvor seine Hauptdarsteller um seinen „aggressiven Leader“ Emre Can und den eigentlich für die Rolle als Anführer vorgesehenen Kapitän Joshua Kimmich noch in der Kölner Kabine ein paar Aufgaben für den Saison-Endspurt mitgegeben. Vier Monate nach dem Katar-Schock hat sich substanziell wenig verändert. Die Chancenverwertung bleibt ausbaufähig, die defensiven Schwächen bleiben fatal. „Wenn wir drei kriegen, wird es immer schwer sein, zu gewinnen“, monierte Flicks Top-Torschütze Niclas Füllkrug.