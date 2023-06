Flicks Job für Bundestrainerin Voss-Tecklenburg „kein Thema“

Berlin (dpa) - . Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht sich derzeit nicht als mögliche Nachfolgerin von Männer-Bundestrainer Hansi Flick. „Für mich ist das kein Thema. Ich habe einen großartigen Job. Trotzdem ist es schön, wenn man diesbezüglich thematisiert wird“, sagte die 55-Jährige in einem Sky-Interview. Flick war nach zuletzt vier Testspielen ohne Sieg stark in die Kritik geraten. Kollegin Voss-Tecklenburg bereitet derzeit die deutschen Fußballerinnen auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor.