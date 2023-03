Flicks Radikal-Umbau: Mit Wirtz und Wolf gegen Peru?

Ginter nannte die WM 2006 eine „Wahnsinns-Kindheitserinnerung“. Er war damals wie auch Can zwölf Jahre alt. „Die ganzen Straßen waren voll, alles mit Deutschland-Fahnen, Public Viewing wurde damals praktisch erfunden. Das ganze Land stand hinter der Nationalmannschaft“, schilderte der Abwehrspieler des SC Freiburg. „Wie so Helden“ hätten die damaligen Nationalspieler auf dem Platz gestanden, schwärmte der Weltmeister von 2014. „Man weiß, was ein Turnier in einem Land auslösen kann“, sagte Ginter. Es sei nach der enttäuschenden WM in Katar das erklärte Ziel der Nationalmannschaft, „dass wir genau so eine Euphorie und einen Zusammenhalt wieder herstellen können“.