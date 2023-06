Flicks Wendemanöver: Ergebnis first - „Niveau“ wie Spanien

Auch wenn Flick ein drittes Mal die Dreierkette um die Neu-Entdeckung Malick Thiaw ausprobieren wird, will er diesmal „den Fokus in die Offensive legen“. Er will dringend mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause, so wie seine Spieler. Robin Gosens nannte einen Sieg sogar „essenziell“. Aber selbst dann wird Flick neben der WM-Hypothek auch den Rucksack einer in der Gesamtbetrachtung misslungenen Saison mit in die kommende EM-Spielzeit schleppen. Im noch strahlenden ersten Bundestrainer-Jahr kam er auf neun Siege und vier Unentschieden. In den bislang zehn Spielen des zweiten Spieljahres sind es drei Siege, drei Remis - und vier Niederlagen. Es sind Zahlen einer Abwärtsentwicklung. Trotzdem glaubt sein Vorgesetzter Völler weiterhin an den „absoluten Toptrainer“ Flick und auch an den Umkehrschub zur Heim-EM: „Ich bin immer noch optimistisch, dass wir das hinbekommen.“