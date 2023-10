Forsberg über Anschlag von Brüssel: „Kein einfacher Abend“

Ein Attentäter hatte die schwedischen Anhänger in Brüssel erschossen. Die islamistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Das Spiel wurde nach der Halbzeit beim Stand von 1:1 nicht wieder angepfiffen und am Donnerstag mit diesem Ergebnis gewertet. „Wir haben uns in der Kabine safe gefühlt, da alles mitbekommen, was passiert ist und dann einfach nur gewartet und gehofft, dass die den Typen fangen“, sagte Forsberg.