Forsberg verrät Tedesco-Trick im Training

Tedesco war von Dezember 2021 bis September 2022 Trainer in Leipzig und gewann mit dem Team den DFB-Pokal. Für das Spiel am Freitagabend in Solna weiß der Schwede in etwa, was er von Belgien zu erwarten hat. „Wir haben mit Fünferkette gespielt. Es wird viel Ballbesitz geben und Aufbauspiel. Sein Fußball ist sehr sicher und stabil mit einer guten Defensive.“