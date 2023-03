Fragen und Antworten zum Start der EM-Quali

Gleich zum Start am Donnerstag kommt es in der Gruppe C zum Top-Duell zwischen den EM-Finalisten Italien und England. Die Augen sind auch auf die Partie Portugal gegen Außenseiter Liechtenstein in der Gruppe J gerichtet, bei der Superstar Cristiano Ronaldo sein 197. Länderspiel bestreiten und damit einen Weltrekord aufstellen dürfte.