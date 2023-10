„Gerade jetzt wichtig“: Fußball-EM eine Chance für Europa

Die Partien Israels wurden verlegt, die Ukraine trägt ihr letztes Qualifikationsspiel in der Gruppe C gegen Italien in Leverkusen aus. Botschafterin Celia Sasic hofft, dass Europa gestärkt und gesellschaftlich vereint aus der EM hervorgeht. „Der Fußball ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen. All das, was uns auseinanderbringt, steckt da zurück“, sagte die DFB-Vizepräsidentin.