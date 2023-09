Giroud fehlt Frankreich im Länderspiel gegen Deutschland

Paris (dpa) - . Frankreichs Rekord-Torschütze Olivier Giroud (36) fehlt der Équipe Tricolore im Länderspiel-Klassiker am Dienstag (21 Uhr/ARD) gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund. Wie der französische Verband FFF am Freitag mitteilte, hat sich der Stürmer beim EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Irland (2:0) am linken Knöchel verletzt. Es handele sich aber nur um eine leichte Verstauchung. Auf eine Nachnominierung für den Kader des Vize-Weltmeisters verzichtet Nationaltrainer Didier Deschamps.