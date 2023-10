Haaland braucht Hilfe: Wer schafft es zur Fußball-EM?

In diesem Fall einiges. Die fünf punktemäßig besten Gruppensieger schaffen es neben Gastgeber Deutschland in Topf eins. Heißeste Anwärter dafür sind Frankreich und Portugal, auch Belgien und England haben gute Chancen. Die Lostöpfe für die Auslosung am 2. Dezember in Hamburg werden komplett nach dem Abschneiden in der Qualifikation ermittelt. Italien und die Niederlande wären somit - im Fall einer erfolgreichen Qualifikation - mögliche Vorrundengegner der deutschen Mannschaft.