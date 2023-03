Härtetest im Schnapszahl-Spiel: Flick warnt vor Belgien

Flicks Fokus auf den Härtetest gegen die ebenfalls noch unter den Nachwirkungen ihres WM-Schocks stehenden Belgier dürfte ein Glückwunsch-Telefonat mit dem verletzten Kapitän an dessen 37. Geburtstag nicht verrückt haben. Der Bundestrainer weiß genau, wie wichtig ein weiterer Erfolg am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen die an ihrer eigenen Katar-Hypothek noch knabbernden Belgier nach dem leichten Mutmacher beim 2:0 gegen Peru jetzt ist.