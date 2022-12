Hainer fordert für Heim-EM: „Alle Kräfte bündeln“

Man müsse die Heim-EM 2024 als große Chance sehen. „Gerade das WM-Finale hat doch wieder einmal gezeigt, wie der Fußball die Menschen begeistern kann. Die Fans in Deutschland haben damals die WM 2006 zu einem unvergesslichen Turnier gemacht - jetzt geht es darum, wieder so eine Stimmung zu erzeugen“, befand Hainer, der das Festhalten an Nationaltrainer Hansi Flick begrüßte.