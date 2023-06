Hamann für Flick-Trennung: „Schlimmer kann es nicht werden“

Angesichts der sportlichen Krise der Fußball-Nationalmannschaft zwölf Monate vor der Heim-EM plädierte Hamann dagegen für eine sofortige Neubesetzung auf dem Bundestrainer-Posten. „Die Gefahr, dass das mit ihm schiefgeht, ist so groß, dass du jetzt handeln musst“, sagte der Ex-Nationalspieler: „Es geht im Riesentempo in die falsche Richtung.“ Seiner Meinung nach habe Flick „das Vertrauen der Spieler verloren“, denn: „Wenn es in der Mannschaft stimmt, dann machen es die Jungs schon selber, weil sie sagen: Für den gehen wir durchs Feuer. Das ist im Moment nicht der Fall.“