Hoeneß: DFB-Auswahl die „Lokomotive“ - Völler der Richtige

„Auf jeden Fall“ sei der am Freitag vorgestellte Völler der Richtige in der aktuellen Situation der bei der WM in Katar gescheiterten DFB-Auswahl, sagte Hoeneß im Sport1-„Doppelpass“. Völler habe „Ahnung vom Fußball“ und sei zudem nicht so leicht angreifbar. „Es ist wichtig, dass du medial einiges aushalten kannst“, sagte Hoeneß.