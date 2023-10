Hoeneß: Lob für Nagelsmann, Kritik an Testspiel

Von der derzeitigen Reise der Nationalmannschaft nach Nordamerika hält Hoeneß indes nichts - vor einem Heim-Turnier wie der EM 2024 hätte der DFB so viele Testspiele wie möglich im eigenen Land organisieren sollen, sagte Hoeneß. Dass die zweite Partie der USA-Reise am kommenden Mittwoch gegen Mexiko um 2.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird, kritisierte Hoeneß als „amateurhaft“. So schaffe man es nicht, die deutschen Fans und Zuschauer hinter sich zu bringen, meinte er. „Da hätte man sagen müssen, "entweder wir schaffen das, dass wir das zu einer vernünftigen Zeit machen, oder wir fahren dann eben nicht nach Amerika"“.