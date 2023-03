Hofmann zu DFB-Nominierung: „Wäre gerne dabei gewesen“

„Ich wäre schon sehr gerne dabei gewesen“, sagte der 30 Jahre alte Offensivspieler am Freitagabend nach dem 2:2 (0:0) seiner Borussia gegen Werder Bremen. Flick hatte wenige Stunden zuvor seinen Kader für die ersten Länderspiele seit dem WM-Vorrundenaus in Katar bekannt gegeben. Einige über Jahre hinweg fest etablierte Spieler fehlen dabei - so stehen etwa Thomas Müller von Bayern München und Ilkay Gündogan von Manchester City nicht im DFB-Aufgebot.