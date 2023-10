Hummels zu DFB-Rückkehr: „Wahnsinnige Bestätigung“

„Es ist eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert“, sagte Hummels in einer Instagram-Videobotschaft an die Fans. Er sei „sehr froh, wieder zurück beim Team zu sein“, ergänzte der Verteidiger, der sich für die vielen Nachrichten und die positive Resonanz bedankte. Es sei schön zu sehen, „wie viele Leute sich da ehrlich und authentisch für mich freuen“, sagte der 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 in seiner Instagram-Story weiter. Hummels überzeugt auch in dieser Saison bisher mit starken Leistungen, hat sogar bereits zwei Tore erzielt.