Im Rennen um EM-Ticket: U17 siegt gegen die Türkei

Deutschland verschaffte sich durch den Sieg eine gute Ausgangssituation, um sich als Gruppensieger oder als einer der sieben besten Zweitplatzierten der acht Gruppen für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Die EM-Endrunde findet vom 17. Mai bis 2. Juni in Ungarn statt. Zunächst stehen die beiden Partien gegen Finnland am Samstag und Spanien am Dienstag an.