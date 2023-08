Italien: Meister-Coach Spalletti wird Nationaltrainer

Ein Nachfolger musste schnell her: Im September stehen für die Azzurri wichtige EM-Qualifikationsspiele an. Spalletti hatte den SSC Neapel in der vergangenen Saison zum dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990, als noch Weltstar Diego Maradona in dem Club spielte. Danach hatte Spalletti angekündigt, eine einjährige Auszeit zu nehmen. Auch soll es zwischen dem Coach und Napolis Präsidenten Aurelio De Laurentiis gekriselt haben.