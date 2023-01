Junioren-Coach Wörns: Spieler kann mal beleidigt sein

Mit Blick auf die deutschen Talente bezeichnete Wörns die bei vielen Bundesliga-Clubs mittlerweile abgeschafften U23-Mannschaften als ein Problem. Viele Spieler würden stolpern, weil sie die Intensität im Männer-Fußball gar nicht kennen würden. Und so schön es sein möge: „Den Jungs nützen auch fünf bis zehn Gnadenminuten pro Monat bei den Profis nicht so viel wie regelmäßige Spielpraxis in einer U23.“