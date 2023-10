Kehl über Hummels DFB-Rückkehr: „Wird nicht mehr loslassen“

Bei dem Amerika-Trip trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober in Hartford auf die USA, am 17. Oktober in Philadelphia auf Mexiko. Um den BVB-Profis Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt und Niclas Füllkrug die Reisestrapazen zu erleichtern, werde man sich was einfallen lassen, kündigte Kehl an: „Womöglich eine individuelle Abreise zu gestalten, um die Regeneration zu verbessern.“