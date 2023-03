Kimmich: Diskussionen um Kapitänsbinde „abgehakt“

Einer konkreten Antwort auf die Frage, ob die neue Binde auch sein persönlicher Wunsch sei, wich Bayern-Profi Kimmich aus. „Es gab ein Gespräch mit dem Präsidenten, mit Rudi Völler, dem Trainer und mir, und wir haben zusammen entschieden, dass wir mit der Binde in Schwarz-Rot-Gold auflaufen wollen“, sagte der 28-Jährige. Kimmich wird als Vertreter des verletzten Manuel Neuer zum Jahresauftakt im ersten Testländerspiel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und auch danach in Köln gegen Belgien wieder die traditionelle Spielführerbinde in den Nationalfarben tragen.