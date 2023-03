Kimmich: Erfolg bei Heim-EM 2024 wichtiger als Kapitänsrolle

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler vertritt den langfristig verletzten Torwart Manuel Neuer (36) in der Position des Spielführers zunächst bei den Länderspielen an diesem Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien. Das hatte Bundestrainer Hansi Flick so festgelegt.