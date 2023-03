Kimmich trägt Schwarz-Rot-Gold: DFB beendet Binden-Debatte

Joshua Kimmich wird als Vertreter des verletzten Manuel Neuer zum Jahresauftakt im ersten Testländerspiel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und auch danach in Köln gegen Belgien wieder die traditionelle Spielführerbinde in den Nationalfarben tragen. Diese Entscheidung war von Sportdirektor Völler, Flick und Kimmich in Gesprächen getroffen worden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur involviert und gab sein Okay. Schnell machte die Nachricht am Rande des Trainings von Kimmich und Co. auf dem DFB-Campus in Frankfurt die Runde.