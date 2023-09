Kommentar zum DFB-Debakel: Flick muss entlassen werden

Mit versteinerter Miene verfolgte Hansi Flick das Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagvormittag in Wolfsburg. Passend zur aktuellen Situation. So schlimm war es um eine deutsche Nationalelf wohl noch nie bestellt. Dass der Bundestrainer überhaupt noch im Amt ist, darf als Überraschung gewertet werden. Nicht wenige hatten genau um diese Zeit mit der Nachricht seiner Entlassung gerechnet. Was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn nicht, stellt sich die Frage: Warum noch bis Dienstag warten? Braucht es tatsächlich noch eine weitere Packung gegen Frankreich im Dortmunder Fußball-Tempel, bis die DFB-Bosse Flick endlich erlösen?