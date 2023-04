Kroos schließt DFB-Comeback aus: „In Stein gemeißelt“

Seinen Rücktritt habe er „nicht einfach so aus dem Bauch heraus“ getroffen, sondern er sei „reif überlegt“ gewesen. „Und wenn ein Norddeutscher so eine Entscheidung trifft, ist sie relativ in Stein gemeißelt“, ergänzte der gebürtige Greifswalder, „und das ist auch nach wie vor der Fall“.