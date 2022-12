Kuntz über Reformen: „Wurden nicht mitgetragen“

Nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar ist auch die Talente-Ausbildung in Deutschland wieder verstärkt in den Fokus gerückt. „Die Grundfrage ist, wie sehr man die Nachwuchsarbeit beeinflussen kann. Wir haben autonome Landesverbände und Vereine, in denen jeder seine eigene Philosophie verfolgt“, sagte Kuntz dazu. Das föderale System in Deutschland habe auch Vorteile, „aber wir müssen eine Lösung finden, die zu unserem System passt“, sagte der aktuelle Nationaltrainer der Türkei.