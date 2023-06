Lahm: EM soll „Wir-Gefühl“ wecken - „Gegenteil“ zur Katar-WM

Am Mittwoch, dem Jahrestag vor dem EM-Start, ist die Turnier-Organisation um Lahm in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen. „Dieses Treffen wird verdeutlichen, dass die Politik hinter diesem Turnier steht“, sagt Lahm. Am selben Tag wird auch die Volunteers-Plattform freigeschaltet. Etwa 16.000 freiwillige Helfer werden benötigt. „Sie sind für mich die Gesichter des Turniers.“ Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, startet die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Ticketverkauf für die 51 Partien in zehn Städten.