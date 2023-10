Lahms Forderung an DFB: „Gehaltsexzessen entgegenstellen“

„Gegen die wirtschaftliche Dynamik in den Clubs, die um die besten Spieler und Trainer konkurrieren, kann man wohl nichts machen. Aber Verbände wie der DFB sollten sich den Gehaltsexzessen entgegenstellen“, forderte der Turnierdirektor der Heim-EM in seiner Kolumne für die „Zeit“. Man könne die Zeit als Verband zwar nicht komplett zurückdrehen, so Lahm: „Aber ein bisschen back to the roots kann nicht schaden.“