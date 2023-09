Lilien-Verteidiger für U21-Nationalmannschaft nominiert

Mit der U21 von Trainer Antonio di Salvo ist das Ziel die Qualifikation für die U21-EM in der Slowakei. Zunächst steht am 8. September (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ein Testspiel gegen die Ukraine an. Darauf folgt am 12. September (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Pristina das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Kosovo.