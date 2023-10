Löw über Selbstzweifel und den verpassten Rücktritt 2018

Dabei hatte Löw erstmals nach dem WM-Erfolg 2014 Selbstzweifel bei sich ausgemacht. Er habe „irgendwie eine gewisse Leere gefühlt in mir, weil ich auf ein Ziel so lange hingearbeitet und es erreicht hatte“. Er habe sich gefragt, was ihn nun nach dem Titelgewinn noch antreibe, noch motiviere und wie er die Mannschaft weiter verbessern könne. Das sei schwer zu beantworten gewesen. „Das hat in mir so ein bisschen auch in der Zeit zumindest gewisse Selbstzweifel ausgelöst. Die hatte ich vorher in acht Jahren nie.“