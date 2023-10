Mann „unterm Radar“: Gündogan-Helfer Groß schafft Optionen

Im siebten Jahr spielt der ehemalige Bundesliga-Profi des FC Ingolstadt inzwischen für Brighton & Hove Albion in England - und das als Leistungsträger. „Er läuft in Deutschland eigentlich seit mehreren Jahren unterm Radar. In Ingolstadt hat ihn keiner so richtig beachtet. Er spielt jetzt seit mehreren Jahren in der Premier League sehr gut“, sagte Nagelsmann. Er ist bereits ein großer Groß-Fan, weil dieser das ausstrahlt und lebt, was Nagelsmann sich wünscht: „Er hat auch das Leuchten in den Augen. Nationalmannschaft ist für ihn etwas Besonderes. Er brennt! Er ist einfach ein sehr schlauer und intelligenter Fußballer.“