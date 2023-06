Matthäus hofft auf „harten Hansi“ bei Suche nach EM-Stamm

Für Matthäus ist klar, dass der Kader der Nationalmannschaft bei den nächsten Länderspielen im September deutlich anders aussehen werde als noch im Juni. Flick müsse „die falschen Entscheidungen in den nächsten Spielen korrigieren und dann können wir auch wieder die Kurve kriegen“. Zeit zum Testen für die Heim-EM in zwölf Monaten gebe es keine mehr: „Der Trainer sollte jetzt langsam wissen, wer seine Häuptlinge sind und wem es an Qualität fehlt oder gar ein Störfaktor in der Gruppe ist, den er nicht gebrauchen kann.“