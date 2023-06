Musiala über DFB-Team-Krise: „Wir Spieler vertrauen Hansi“

Die Münchner waren in der vergangenen Saison zum elften Mal in Serie Meister geworden. In Pokal und Champions League waren sie dagegen früh gescheitert. „Wir wollen jeden Titel gewinnen, das ist der Anspruch des Clubs. Wir müssen schauen, dass wir gut in die Vorbereitung und die Saison starten“, sagte Musiala. Die Münchner starten Mitte Juli in die erste Vorbereitung unter Trainer Thomas Tuchel.