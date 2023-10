Nagelsmann mit warmen Hoeneß-Worten zurück im „Fußball-Rad“

In Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts wird Nagelsmann mit seinem Stab um den ebenfalls neuen Co-Trainer Sandro Wagner das Team auf seine Länderspiel-Premiere am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die US-Auswahl vorbereiten. Fehlen wird auf dem Gelände des Football-Clubs New England Patriots anfangs noch Kai Havertz, der wegen „einer kleinen Zahn-OP“ am Wochenende erst am Mittwoch nachreisen kann. „Es ist nichts Wildes. Aber er braucht Erholung, bis vom Druck (am Kopf) her der Flug erlaubt wird“, berichtete Nagelsmann.