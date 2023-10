Nagelsmann-Premiere in den USA mit Erfolgsdruck

Nagelsmann weiß, wie sehr ein Auftaktsieg die Stimmung in die richtige Richtung lenken würde. Ansonsten kann er auch direkt nachfragen bei Rudi Völler, der ihn im September schnell in den Bundestrainer-Job hievte und in den USA die Entwicklungen genau beobachtet. Unter Teamchef Völler gewann Deutschland das erste Spiel 2000 in ähnlich trostloser Lage gegen Spanien mit 4:1 - keine zwei Jahre später stand Deutschland völlig überraschend in Japan im WM-Finale gegen Brasilien.