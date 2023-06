Nationalspieler stärken Bundestrainer: „Absolutes Vertrauen“

„Der Trainer hat uns super eingestellt“, sagte der Dortmunder Can. „Er wollte ausprobieren, was auch sein Recht ist. Es hat nicht geklappt, aber wir sollten den Trainer nicht infrage stellen. Wir Spieler sind dafür verantwortlich, dass wir auf dem Platz keine Leistung gezeigt haben.“ In diese Richtung urteilte auch Henrichs (RB Leipzig): „An erster Stelle müssen wir Spieler uns an die Nase fassen, wir stehen auf dem Platz, wir sind für die Leistung verantwortlich.“