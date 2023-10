Niederländer dank Last-Minute-Tor auf EM-Kurs

Athen (dpa) - . Dank eines Last-Minute-Treffers hat die Niederlande einen großen Schritt in Richtung Fußball-EM in Deutschland gemacht. Kapitän Virgil van Dijk sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 1:0 (0:0)-Sieg in Griechenland.